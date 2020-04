FC Volendam krijgt financiële compensatie na mislopen eredivisie

Verdere details kon Molenaar niet geven over de financiële compensatie. "Het is schraal", erkende hij. "Maar het is roeien met de riemen die we hebben." De bestuurder gaf verder aan dat de virtuele bijeenkomst, in tegenstelling tot de vorige, niet chaotisch verliep.

Loten

Molenaar stelde in een eerder stadium voor om te loten wie van de periodekampioenen zou promoveren: "Volendam, NAC en Fortuna in een pot en kijken wat er gebeurt. Maar dat idee is over nu Cambuur en De Graafschap ook niet promoveren. Dan houdt het voor ons ook op."

Zuur

"Voor ons is het een beetje zuur", zei Molenaar. "Maar wat denk je van FC Utrecht? Die zouden een bekerfinale spelen en stonden maar drie punten achter op Willem II, terwijl ze ook nog eens een wedstrijd minder hadden gespeeld. Ik denk dat Utrecht misschien nog wel een robbertje gaat vechten. Zij zouden toch op een of andere manier ergens van moeten gaan profiteren."