KNVB maakt argumenten voor beëindiging eredivisie en eerste divisie bekend

ZEIST - De KNVB heeft vrijdag zijn beweegreden bekendgemaakt wat betreft de beslissingen over het beëindigen van de eredivisie en eerste divisie. De reactie van de bond is te lezen op de site van de eredivisie .

"Anders dan bij Europees voetbal waar we gevraagd zijn keuzes te maken in overeenstemming met de richtlijnen van de UEFA, gelden er bij promotie/degradatie geen voorschriften vanuit UEFA. Omdat in de competities nog vele ronden moeten worden gespeeld, vinden wij dat we geen promotie/degradatie kunnen toepassen en zodanig wordt besloten", geeft de KNVB aan.

De KNVB oordeelt dat er geen duidelijke voorkeur voor een van de opties was. "De uitslag luidde zestien voor en negen tegen promotie/degradatie, en negen blanco stemmen. Daarmee komt de beslissing volledig op de schouders van het bestuur betaald voetbal te liggen. Die beslissing is dan ook genomen."

Verdeling Europese tickets

"Het uitgangspunt van de UEFA is dat de Europese tickets moeten worden verdeeld op basis van de sportieve prestaties in de competities 2019/20. Omdat de bekerfinale niet kan worden gespeeld, is er dit seizoen geen winnaar", aldus de KNVB.

"Besloten is dat het ticket voor de winnaar naar de hoogste op de ranglijst, na de Champions League plaatsen. Dat betekent dat op basis van de ranglijst zoals deze nu is: dat nummer één Ajax rechtstreeks naar de play-offs van de Champions League gaat, AZ uitkomt in de tweede voorronde van de Champions League, Feyenoord de groepsfase van de Europa League speelt, en PSV en Willem II zich plaatsen voor de tweede kwalificatieronde voor de Europa League. Dit alles onder voorbehoud van bevestiging van de UEFA", concludeert de nationale voetbalbond.