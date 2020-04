KNVB beslist: Ajax nummer één, definitief geen promotiekansen FC Volendam

ZEIST - De KNVB heeft vrijdag na druk overleg met de profclubs besloten dat Ajax de nummer één wordt van de eredivisie, maar niet uitgeroepen wordt tot kampioen. AZ zal als nummer twee instromen in de tweede voorronde van de Champions League. Verder is er geen degradatie uit of promotie naar de eredivisie, waardoor FC Volendam definitief eerste divisionist blijft.

Eerder had Keje Molenaar, directeur externe betrekkingen bij de Volendammers, al laten weten dat het wat de club betreft het beste zou zijn om alle resultaten te schrappen en niemand te laten promoveren of degraderen. De ploeg uit het vissersdorp stond derde in de eerste divisie met 55 punten en had bovendien een periodetitel op zak.

Ajax en AZ

De huidige ranglijst is zoals verwacht de eindstand van zowel de ere- als de eerste divisie. In de eredivisie betekent het dat Ajax als nummer één geplaatst is voor de Champions League. Of er nog een play-off gespeeld moet worden door de Amsterdammers is nog niet bekend. AZ gaat als nummer twee instromen in de tweede voorronde van het miljoenenbal.