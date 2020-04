Hilversumse kinderen gaan straks om en om hele dagen naar school

HILVERSUM - Het crisisteam van vijftien basisscholen in Hilversum die vallen onder stichting STIP (Stichting Primair onderwijs) heeft vanochtend flink gediscusseerd over of kinderen straks halve of hele dagen naar school gaan. Het resultaat: een hele dag naar school en de andere dag 'thuisonderwijs'.

Het is echter niet de bedoeling dat de kinderen op de dag dat ze niet naar school hoeven ook niets doen. Zo zit de stichting eraan te denken om de leerkrachten, die in de risicogroep vallen en geen les kunnen geven, de thuiszittende kinderen te ondersteunen met hun huiswerk:

Daarnaast komt er een schema voor de ouders over het tijdstip dat ze hun kind mogen brengen. "Ouders komen straks de school niet in. En we zorgen dat ze in verschillende shifts komen, zodat er bijvoorbeeld om de vijf minuten een groep mag komen", vertelt de directeur.

Hoewel het risico op besmetting onder kinderen klein is, is het wel belangrijk dat er afstand wordt bewaard tot de leraren. Daarom gaan ze de klas wel wat anders indelen en komen er kruizen op de tafels die niet mogen worden gebruikt en wordt de plek rondom het digibord afgezet:

Zorgen

Toch spelen er bij de directeur wel wat zorgen. Stel dat een hoop leraren nu ziek worden? "Dan hebben we vrij snel een probleem, want het lerarentekort is niet opgelost de afgelopen weken. Dat betekent dat de invallers beperkt zijn, dus op het moment dat een leerkracht ziek wordt hoop ik dat we het intern kunnen oplossen. Maar lukt dat niet, dan zullen we de kinderen gewoon thuis moeten laten. En dan komt het thuisonderwijs weer in beeld."

Maar hij is niet de enige met zorgen. Die zijn er ook bij de leraren. 'Wordt er geen experiment met ons uitgevoerd?' is een veelgehoorde vraag. Toch vertrouwt de directeur op de regering. "Zij zeggen dat de risico's klein zijn, maar 100% garantie kunnen we niet geven. Ik zie het niet als een experiment en ik denk dat het verantwoord is, maar dat we wel goed moeten opletten en monitoren hoe de leerkrachten zich de komende tijd houden qua werkdruk en gezondheid", zo besluit hij.

De meivakantie eindigt 6 mei en dan krijgen de kinderen eerst nog drie dagen thuisonderwijs zoals de afgelopen weken. En dan zijn ze vanaf maandag 11 mei weer welkom in hun eigen vertrouwde klaslokaal.