Gooise kinderopvang blij dat de deur weer open mag: "Eerst nog veel regelen"

De Gooise kinderopvanglocaties van Koningskinderen waren twee maanden dicht, veel langer dan welke schoolvakantie dan ook. Er kwamen vanzelfsprekend wel kinderen van ouders met cruciale beroepen in de nood- en nachtopvang, maar verder was het ontzettend stil. "We hebben in de tussenliggende periode natuurlijk wel contact geprobeerd te onderhouden met ouders en kinderen, maar dat neemt niet weg dat we hen erg missen en heel graag weer verwelkomen", vertelt Kruyt.

Afstand houden voor ouders

Maar voordat de deuren volgende maand weer open gaan, moet er nog wel veel gebeuren. Koningskinderen moet op alle vestigingen goed onderzoeken of er wel anderhalve meter afstand kan worden gehouden. "We willen het besmettingsgevaar verkleinen en de opvang zo veilig mogelijk maken. Je moet denken aan het vaststellen van looproutes, zodat ouders elkaar niet tegen hoeven te komen in de gangen en op de trap. Dat brengt ook met zich mee dat we de breng- en haaltijden verruimen. Dat regelen we nu. We zullen de komende dagen ook contact opnemen met ouders om te vragen hoe het met de kinderen gaat, of er nog bijzonderheden zijn en we zullen natuurlijk al onze maatregelen uitleggen."

Afstemming met scholen

Daarnaast moet er de komende weken ook nog veel afgestemd worden met scholen, omdat de buitenschoolse opvang alleen open gaat op de dagen dat de kinderen naar school gaan. "Dat roept wat vragen op hoe we dat gaan oplossen. Daar moeten we met de scholen afstemming in zoeken. We hebben in deze crisis voor hetere vuren gestaan, dus hier zal ook wel een oplossing voor komen. Het belangrijkste is dat we kunnen opstarten, daar is iedereen aan toe. Zowel bij ons, als ouders en kinderen."

Koningskinderen blijft voorlopig ook de nood- en nachtopvang doen voor ouders met cruciale beroepen. Dat gaat gewoon door. Ook ouders die geen klant zijn bij het Gooise kinderopvangbedrijf of normaal gesproken helemaal geen gebruik maken van kinderopvang, kunnen er terecht.