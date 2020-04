Bussumse Quinten en Suraily slapen als eerste kinderen in de noodopvang

NAARDEN - Vol spanning, en een beetje nerveus komen Quinten en Suraily samen met hun moeder binnen bij de noodopvang. "Ik denk dat het wel leuk word", vertelt Quinten. Het zijn de eerste kinderen die een nachtje blijven slapen, omdat hun moeder nachtdienst heeft in de zorg.

Susanne Groenestein werkt in de ouderenzorg en gaat haar vierde nachtdienst in deze week. Afgelopen drie nachten heeft haar nichtje opgepast, maar die kon nu niet. "Door de coronacrisis is het niet zo makkelijk om oppas te vinden, helemaal niet als je in de zorg werkt. Mensen zijn bang om ziek te worden, iedereen wil binnen blijven", vertelt ze. Toen zag ze dit voorbij komen en besloot ze om het te proberen. "De kinderen reageerden heel enthousiast dus ik dacht waarom niet. Ik moet nog best veel nachten en avonden werken de komende tijd, dus dan is dit wel een uitkomst."

NH Nieuws

De kinderen worden opgevangen door Koningskinderen, dat een van haar locaties beschikbaar stelt voor de noodopvang. De opvang komt op verzoek van de gemeente Gooise Meren, die ouders uit de brand wil helpen die door hun werk op bepaalde momenten niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Spannend Het is voor iedereen spannend en even wennen. "Wij hebben dit nog nooit eerder gedaan", legt de directeur van Koningskinderen, Jelmer Kruyt, uit. "Dan krijg je ineens hulp aangeboden van het naastgelegen hotel Jan Tabak, maar ook van een leverancier van kinderbeddengoed. Zo heb je het dan uiteindelijk best vlot met elkaar op poten gezet. De eerste aanmeldingen voor de noodpvang komen nu binnen. "Het hangt natuurlijk ook af van het verloop van de crisis. Laten we eigenlijk maar hopen dat het er niet te veel zijn, want dat betekent dat het de goede kant op gaat met corona. Maar wij hebben de wijsheid niet in pacht, dus moeten het afwachten. Maar als het nodig is dan zijn we er", aldus de directeur. Hotel Met een hotelbed, handdoeken, zeepjes en tandenborstel lijkt het net een echt hotel. "Zo proberen we het hier maar een beetje te maken. We maken er wat leuks en warms van", aldus Kruyt. En de kinderen hebben wel zin om lekker spelletjes te doen en te keten.