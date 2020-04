Gooise kinderopvang gaat kinderen ook 's nachts opvangen: de bedden staan al klaar

NAARDEN - Ze komen in een gespreid bedje terecht: Gooise kinderen met ouders met vitale beroepen kunnen vanaf deze week ook 's nachts en 's weekends naar de kinderopvang. Dat moet een zorg wegnemen bij ouders die bijvoorbeeld 's nachts in het ziekenhuis moeten werken.

De kinderen worden opgevangen door Koningskinderen, dat een van haar locaties beschikbaar stelt voor de noodopvang. De nacht- en weekendopvang komt op verzoek van de gemeente Gooise Meren, die ouders uit de brand wil helpen die door hun werk op momenten niet voor hun kinderen kunnen zorgen.

Om de extra noodopvang te kunnen realiseren heeft de kinderopvang hulp gekregen van onder meer regionale hotels. Zij hebben de bedden geleverd.

Een sprookje

Koningskinderen probeert er voor de opvangkinderen wel wat leuks van te maken. De bedden zijn bijvoorbeeld allemaal opgemaakt met lakens met een print van een ridder, prinses of een draak. "Zo moeten kinderen zich toch een beetje in een sprookje wanen", laat het bedrijf weten.

De opvang gaat nu al open, voor zover er vraag naar is. De eerste aanmelding is al binnen. De noodopvang is kosteloos en ook beschikbaar voor ouders die hun kinderen normaal gesproken niet naar de kinderopvang brengen of klant zijn bij een andere organisatie.