Zorgen bij GGZ over helft minder hulpvragen door coronacrisis: "Wacht niet met hulp vragen"

NOORD-HOLLAND - "Wacht niet met hulp vragen." Het is een dringende oproep van GGZ Noord-Holland-Noord. Als gevolg van de coronacrisis melden zich ruim 50 procent minder mensen met psychische problemen. GGZ-psychiater Ardan Miedema maakt zich ernstige zorgen: "Het allerbelangrijkste is dat wij klaar staan. Hulp zoeken helpt."

In het hele verzorgingsgebied van GGZ Noord-Holland-Noord - Hoofddorp tot aan Texel - is de normale stroom aanmeldingen drastisch gedaald sinds het uitbreken van de coronacrisis. Miedema: "Het valt op bij de huisartsen, psychologen en wij zelf merken het ook. Het is heel zorgwekkend, omdat ik er van uit ga dat er juist in deze tijd wel angsten zijn."

Miedema begrijpt dat er overal veel aandacht uitgaat naar coronaklachten, in de reguliere zorg en in de ziekenhuizen. "Mensen denken misschien: 'Ik wacht wel, want corona gaat voor alles'. Daarmee vergeten ze zichzelf misschien ook. Hulp zoeken helpt. Wacht er niet mee, want de klachten kunnen erger worden en het herstel duurt dan nog langer."

Opvallend is dat het contact met de patienten die al in behandeling zijn, goed verloopt via beeldbellen. Er is bovendien geen toename te zien van het aantal crisismeldingen, gedwongen opnamen of zelfdodingen.

Piek in hulpvraag

De GGZ vreest in de toekomst een grote piek aan hulpvragen, zodra de coronacrisis voorbij is: "We krijgen dan te maken met uitgestelde hulp, mensen die we al behandelen en mensen die als gevolg van de coronacrisis en de daaruitvolgende economische crisis hulp komen vragen."