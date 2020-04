De Peiling: Zie jij je vrienden nog tijdens de coronacrisis?

Afspreken in de tuin en afstand houden. Samen een wandeling maken met anderhalve meter ruimte. Of online elkaar treffen voor een borrel of een pubquiz. Sommige mensen zijn vindingrijk en bedenken van alles om tijdens de coronacrisis hun vrienden te kunnen blijven zien, maar veel mensen spreken niets meer af. Zie jij je vrienden nog?

'Solo is het nieuwe sociaal'

Uit onderzoek van het NH Nieuws Panel blijkt dat Noord-Hollanders zich over het algemeen netjes aan de coronaregels houden. In de anderhalvemetersamenleving houden verreweg de meeste mensen keurig afstand. Maar dat afstand houden gaat wel ten koste van veel sociale contacten. "Solo is het nieuwe sociaal", zegt NH Nieuws Panellid Ruben Woudsma uit Huizen.

Online pubquiz

Wouter en Tanja uit Haarlem troffen hun vrienden voor de coronacrisis regelmatig in de kroeg. "Dat kan helaas niet meer. We kwamen laatst op internet een online pubquiz tegen en dachten: 'dat moeten wij ook gaan doen'", vertelt Wouter enthousiast. "Op deze manier kunnen we toch met onze vrienden samen iets doen. En we merken dat het erg gewaardeerd wordt. Vorige week bleven na de quiz heel veel teams online 'naborrelen'. Zo onderhoud je toch sociaal contact met je vrienden."

Wat doe jij?

Srpeek jij nog af vrienden tijdens de coronacrisis? Ben je inmiddels reuze handig met Skype, Zoom en Hangouts en heb je het gezellig online? Treffen jullie elkaar op afstand in het het echt? Of zie jij haast geen vrienden meer door de coronacrisis?