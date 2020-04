Thuis pubquiz doen is populair: "Bijna iedereen gaat verkleed"

"We vinden het leuk om met onze vrienden af te spreken. Dat kan door de coronacrisis helaas niet meer. We kwamen laatst op internet een online pubquiz tegen en dachten: 'dat moeten wij ook gaan doen'", vertelt Wouter enthousiast.

En inderdaad tijdens de korte pauze stromen de antwoorden via Whatsapp binnen en noteert Tania alles. Wouter bouwt op dat moment een feestje met muziek. "Het is toch een pubquiz, hè."

Vorige week organiseerden Wouter en Tania hun eerst quiz, toen deden er zo'n twintig teams mee. "Ook deze editie hebben weer veel teams zich aangemeld", zegt Wouter. "Ik geloof dat we al op dertig zitten. En het mooie: bijna iedereen gaat verkleed. Dat hoort er bij. Nu maar hopen dat Tania weer snel de antwoorden kan verwerken, want dat is lastige klus."

Wouter en Tania houden wel van een biertje drinken met vrienden en deze sociale interactie missen ze dan ook echt. "Op deze manier kunnen we toch met onze vrienden samen iets doen. En we merken dat het erg gewaardeerd wordt. Vorige week bleven na de quiz heel veel teams 'naborrelen'. Zo onderhoud je sociaal contact met je vrienden."

Deze editie doen er niet alleen teams uit Noord-Holland mee. "Tania heeft in Nijmegen gewoond. Daar komen dus ook mensen vandaan. Maar ook uit Brabant en Harderwijk. Ik vraag me nu wel een beetje af hoeveel teams zich de volgende keer gaan aanmelden, straks worden het er teveel. Het moet natuurlijk wel gezellig blijven."

Corona in Haarlem

