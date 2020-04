Pubquiz in coronatijd? Gewoon vanuit de keuken!

AMSTERDAM - Kroegen en cafe's zijn tijdens de coronacrisis gesloten, maar niet alle pubquizen zijn daarmee afgelast. Middenin de Jordaan in Amsterdam hebben Martijn van Stuyvenberg en Robert Plat een manier gevonden om de quiz zonder problemen door te laten gaan. Vanuit hun eigen keuken en live via Facebook.

In hun huis in het kloppende hart van de Jordaan organiseren zij iedere avond een pubquiz op de Facebook-pagina van Mokum Magazine. Rond de klok van half negen 's avonds doen tientallen gasten live mee met de driekwartier durende uitzending. Allebei werken ze bij het Amsterdamse medium en ze hebben daarnaast nog een evenementenbedrijf. "Die liggen beide stil en daarom doen we nu dit maar", aldus Robert. "We vinden het leuk om te doen en we zijn er bijna de hele dag mee bezig."

Door de teruglopende advertentie-inkomsten, moet Mokum Magazine het werk tijdelijk neerleggen. Martijn zit daardoor als hoofdredacteur ineens zonder werk, maar hij is tijdens de pubquiz de sidekick van Robert. "Hij praat de boel aan mekaar en ik fungeer als een soort dj die plaatjes instart die bij de vragen horen."

Vaste club

Op vrijdag en zaterdag trekt de uitzending, die live op Facebook kan worden gevolgd, de meeste kijkers. Maar ook op een doordeweekse avond trekt de quiz nog zeker 25 deelnemers. "Veel mensen uit de regio vinden het leuk om mee te doen en we hebben inmiddels ook een vaste club", aldus Robert. Voor iedere quiz trekt hij een ander kostuum van zolder: "Van carnaval tot sprookjes, ik heb van alles liggen."

Rondom de quiz zijn een aantal vaste elementen ingebouwd die los staan van de vragen. "Ik schenk altijd een glas wijn in zoals Martien Meiland, Wibi Soerjadi komt altijd even langs met de piano en we maken er een feestje van met bijpassende muziek", vertelt Robert. "We willen niet alleen een quiz doen, maar ook nog een beetje entertainment", vult Martijn aan.