Binnengebrachte albino-egel is er slecht aan toe: "Hopelijk komt hij er bovenop"

DEN HELDER - De albino-egel die afgelopen weekend werd binnengebracht bij vogelasiel De Paddestoel in Den Helder is er niet goed aan toe. "We proberen hem er met licht verteerbaar voedsel weer bovenop te brengen", zegt beheerder Sophie Ward. "We weten niet wat zijn overlevingskansen zijn, maar hopelijk komt hij er bovenop."

Een albino (ontbreken van pigment) is vrij zeldzaam, dus ook bij egels. Sophie Ward werkt nog maar kort bij het vogelasiel, maar begreep van haar voorganger dat er hooguit één keer per jaar een albino-egel binnenkwam. Boswachter Chris van der Vliet heeft het nog niet eerder meegemaakt. "Ik heb het ooit op een foto in de krant gezien, maar nooit in het echt."

Het dier werd gevonden in het duingebied Botgat bij Groote Keeten. Hij was er slecht aan toe toen hij werd gevonden door een boswachter van Landschap Noord-Holland. Ward: "De egel was uitgemergeld. Hij was vel over been, uitgedroogd en zat onder de parasieten. Nu hij licht verteerbaar voedsel van ons krijgt, gaat het een heel klein beetje beter met hem."

Er zat wat opgedroogd bloed onder de neus van het diertje, maar hij bleek daar verder geen verwondingen te hebben. "Aanvankelijk werd gedacht dat hij was gegrepen door een dier", zegt Ward, "maar hij bleek verder niet gewond te zijn. Dus dat lijkt toch niet zo te zijn."

Verzwakt

Hoe het kan dat de albino-egel zo verzwakt was, weet Ward niet. "Misschien ging hij al verzwakt de winterslaap in en werd hij in nog slechtere conditie wakker." Ze weet nog niet of, als de egel het redt, weer terug het wild in gaat. "In principe doen we dat wel altijd. Het is weliswaar een albino en valt dus meer op, maar het is ook gewoon een speling van de natuur. En dus zou hij eigenlijk ook weer terug de natuur in moeten. Al valt hij dan wel meer op."