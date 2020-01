Herstelde albinozeehond Snow White bij Texel uitgezet in zee: "Dit komt in orde"

TEXEL - De albinozeehond Snow White, die in oktober ziek en verzwakt bij Ecomare binnenkwam, is vandaag door medewerkers van de opvang uitgezet in zee. De bijzondere zeehond is weer gezond verklaard en voldoende aangesterkt om de vrije natuur in te gaan. Het dier is wel voorzien van een klein zendertje, zodat Ecomare hem kan volgen.

Het is stormachtig en het regent als de medewerkers van Ecomare de kist met daarin albinozeehond Snow White naar het strand op het noordelijkse puntje van Texel brengen. 'Het komt in orde' Met een gerust hart laat verzorger Mariette Smit haar voormalig zorgenkindje gaan: "Zeehonden hebben altijd zin om weer de natuur in te gaan. Het was onstuimg afgelopen nacht, maar de zee is nu best kalm. Snow White is in heel goede conditie, is goed op gewicht, dat komt echt in orde." Kijk hieronder hoe Snow White zijn eerste meters weer richting zee maakt:

NH Nieuws

Toen de albinozeehond afgelopen oktober bij Ecomare binnen gebracht werd, was hij er niet zo goed aan toe. Het beestje was vermagerd en had een longworminfectie. Publiekstrekker De zeehond was een unicum bij Ecomare. Nooit eerder was daar een albinozeehond geweest. Het beestje wordt gekenmerkt door een lichte vacht en rode ogen. Bij Ecomare trok de albinozeehond, die Snow White genoemd werd, veel aandacht van het publiek.

Vandaag was dus het moment van terugkeer naar zee. Bij paal 28 aan de kant van Vlieland koos Snow White het ruime sop. "We hebben voor deze plek gekozen, omdat er binnnen niet te lange afstand zandbanken zijn waar de zeehond kan rusten. Ook is er hier veel vis in zee zodat hij niet ver hoeft te gaan voor zijn voedsel." Zendertje Op zijn rug draagt Snow White een klein zendertje, zodat hij de komende tijd gevolgd kan worden. "We vinden het interressant om te kijken hoe zeehonden die uit de opvang komen zich gedragen ten opzichte van wilde zeehonden. En omdat Snow White zo'n bijzonder dier is zijn we natuurlijk extra nieuwsgierig hoe hij zich de komende tijd gaat gedragen en waar-ie heen zal gaan."