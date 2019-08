Vissers vinden op de Noordzee unieke 'albinohaai' in de netten

TEXEL - Op de Noordzee hebben vissers een bijzondere haai gevangen: het dier is bijna helemaal wit en lijkt daarmee albino te zijn. Zeeaquarium Ecomare op Texel is opgetogen over de vondst: "De vissers van het schip TX36 hadden nog nooit zoiets gezien en ook onze medewerker was zo'n witte hondshaai niet eerder tegengekomen."

De haai is opgevangen in het aquarium. Normaal zijn hondshaaien lichtbruin met kleine donkerbruine vlekken. Wat de reden van de witte kleur van deze haai is, is nog niet bekend. Het zou door een genetisch defect kunnen komen (albinisme) of door leucisme, waarbij er een storing in de verplaatsing van het pigment is. Afwijkingen als deze komen vaker voor bij grondhaaien zoals de hondhaai, maar is in het wild een zeldzaam verschijnsel.

Lees ook: Zeldzame 'albino' lepelaar gezien op Texel: geen witte maar oranje veren

Er is twijfel over de aandoening, aangezien albino's normaal gesproken rode ogen hebben. Deze haai heeft heel lichte, iets roze ogen, terwijl de oogkleur bij hondshaaien normaal donkerbruin is. Omdat ze geen opvallend rode ogen heeft maar ook geen normale oogkleur, is niet helemaal duidelijk of ze albinisme of leucisme heeft.

Contact met Europese onderzoeker

Ecomare heeft contact gelegd met een Europese onderzoeker die is gespecialiseerd in haaien. "Hij heeft ervaring met bleke haaien", zegt Frouke Fey van het zeeaquarium. "Hopelijk kan hij ons meer vertellen over de albinohaai." Overigens is het bijzonder dat de haai - naar schatting is hij tussen de vier en zeven jaar oud - nog leeft, aangezien hij vanwege zijn opvallende kleur eerder een prooi voor andere dieren is.

De bleke haai is ook zichtbaar voor het publiek: hij zwemt tussen de andere haaien in het bassin. Hondshaaien zijn voor mensen ongevaarlijk. Ze komen onder andere voor in de Noordzee en zwemmen op de bodem van de oceaan.