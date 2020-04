Eigenaar bowlingbaan Heerhugowaard: "Nieuwe normaal voor ons beangstigend"

HEERHUGOWAARD - Bij bowlingcentrum De Waerd zien ze niks in de anderhalvemetersamenleving. Volgens het centrum is het namelijk onmogelijk om een onderneming draaiende te houden met anderhalve meter afstand. "De helft van de banen zouden eruit moeten."

Verdeeld over een pand van 1600 vierkante meter heeft hij twaalf bowlingbanen, een gamehall, een escape room en een restaurant met ruimte voor honderdtwintig man. "Daar is ons businessmodel op gebaseerd", vertelt hij. "De huurprijs blijft hetzelfde dus met minder klanten wordt het voor ons een lastig verhaal."

Eigenaar Frank Steinvoort noemt het een utopie. "De gedachte dat wij met de anderhalvemetersamenleving kunnen voortbestaan is niet realistisch. Dat zou betekenen dat we nog maar een kwart van de mensen binnen kunnen laten", vertelt de horecaondernemer.

Een mogelijke oplossing ligt volgens Steinvoort in het verhogen van zijn drankprijzen. "Als de accijnzen op drank voor de horeca verlaagd worden, is de marge op een biertje iets groter. Ik kan straks immers nog maar aan dertig mensen verkopen in plaats van honderd", vertelt hij.

Luxe item

Toch is het voor hem niet de ideale oplossing: "Ik verhoog de prijzen liever niet maar het wordt misschien wel de nieuwe standaard. Dan wordt uitgaan of een vrijetijdsbesteding als bowlen een luxe item, helaas."

Grote zorgen

Hoewel de financiële tegemoetkomingen vanuit de overheid Steinvoort enigszins helpen om zijn kosten tijdelijk te dekken, blijft het volgens hem een druppel op een gloeiende plaat. En als de anderhalvemetersamenleving het nieuwe normaal wordt, ziet hij het al helemaal somber in.

"Die eerste drie maanden komen we wel door maar ik denk dat dit veel langer gaat duren. Als we straks echt de anderhalvemetersamenleving krijgen dan gaat het gewoon niet werken. Het nieuwe normaal klinkt voor ons daarom heel beangstigend."