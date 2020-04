Creatieve 'oplossing': zo gaat Hilversums café straks om met anderhalvemetereconomie

HILVERSUM - Bioscopen, musea, de horeca: allemaal denken ze na over hoe ze straks anderhalve meter afstand kunnen houden en toch hun gasten kunnen bedienen als ze weer de deuren mogen openen. Dat afstand houden voor cafépersoneel niet altijd even makkelijk is, bewijst het Hilversumse café Meddens.

Corona in 't Gooi'

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

💬 Meld je aan voor de NH Gooi-nieuwsdienst via Whatsapp. App 'NH GOOI AAN' naar 0888505651