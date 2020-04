Het Zuiderzeemuseum maakt zich klaar voor 'het nieuwe normaal': geen veerboot en tickets met tijdslot

Aan de hand daarvan is al een knoop doorgehakt over de veerboot: die gaat niet varen. Het museum is voorlopig alleen toegankelijk via de 'stadsingang' langs de kademuur aan de Wierdijk. "De grootste uitdaging is de spreiding van de bezoekers over de dag en ons museumterrein, zodat er niet te veel mensen tegelijkertijd op dezelfde plek zijn", aldus Paulien.

"Wat het leuk maakt bij ons, is dat je zoveel interactie hebt", vertelt Sectorhoofd Publiekszaken Paulien van Tillo vanmorgen in een zonnig buitenmuseum. Die interactie tussen medewerker en bezoeker zal straks op sommige plekken anders verlopen.

"De grootste uitdaging is de spreiding van de bezoekers over de dag en ons museumterrein"

Het museum is in overleg met de gemeente en Droomparken over parkeermogelijkheden. Verwacht wordt namelijk dat mensen eerder met de auto komen en minder snel met het openbaar vervoer.

"Je zult meer borden met gedragsregels in het straatbeeld zien en we hebben tape om de anderhalve meter te markeren", vertelt Paulien bij een dichte deur van het snoepwinkeltje. "Hier zal ook een bord komen, dat je maar met één persoon of gezin naar binnen mag."

Ze verwachten dat de meeste deuren van de 140 historische panden straks weer open gaan. Maar de vrijwilligers die als rollenspelers in die huisjes het museum tot leven brengen zitten voorlopig nog even thuis. Daarnaast is duidelijk dat een aantal activiteiten niet mogelijk zijn, zoals het verkleden in klederdracht en de lessen in de school.

Minder bezoekers

Voor Paulien is het belangrijk hoe bezoekers straks reageren als het museum weer open is. "We gaan eerst even proefdraaien", vertelt ze. "Uiteindelijk hopen we alles weer te laten zien, maar met minder bezoekers."

Paulien loopt vanmorgen door een leeg maar zonnig buitenmuseum. "Dit is echt heel mooi museumweer!", zegt ze. Her en der zie je medewerkers onderhoudswerkzaamheden doen, veel medewerkers wilden evengoed aan de slag. Zo ondersteunen de kassamedewerkers nu af en toe de tuindienst.

Virtueel slenteren

Eigenlijk zou het museum in de eerste week van april open gaan, maar wanneer ze nu open gaan is onduidelijk. Ze wachten de persconferenctie van aankomende dinsdag af. Wie nu alvast vanaf een veilige afstand door het buitenmuseum wil slenteren, kan dat online doen. Via Google Maps kun je in de tuintjes en achter de gordijntjes gluren bij de huisjes in het buitenmuseum.