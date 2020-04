Bovenkarspel haalt 2600 euro op voor Ceres-molen met alternatieve kermis

BOVENKARSPEL - Ondanks het coronavirus, werd er gister toch een beetje kermis gevierd in Bovenkarspel. Het kermiscomité kwam met een alternatief en organiseerde een live radioshow en presenteerde de Kermis Top 100. Tijdens deze show hebben ze 2600 euro opgehaald voor de afgebrande Ceres-molen.

Het had eigenlijk een prachtig kermisweekend moeten zijn met veel kermisattracties, kroegen stampvol en vooral veel gezelligheid. Maar door het coronavirus viel alles in duigen en zaten de inwoners van Bovenkarspel veilig thuis. En daarom kwam het kermiscomité met het idee voor een live radioshow en het presenteren van de favoriete kermisnummers van de inwoners van Bovenkarspel.

Veilig thuis kermis vieren

"Ons doel is om met heel Bovenkarspel kermis te vieren, jong en oud", vertelde Adriaan de Wit van het kermiscomité eerder tegen NH Nieuws. "Maar wel op een veilige manier" voegde mede-organisator Jouri er aan toe: "Gezinnen kunnen gezellig met elkaar in de tuin zitten. Maar je moet wel die anderhalve meter in acht houden. Het moet niet zo zijn dat wij mensen gaan optrommelen om bij elkaar te gaan zitten."

Het geld voor de Ceres-molen wordt deze week overhandigd aan de molenaars. Ze gaven eerder al aan erg blij te zijn met de actie van het kermiscomité.