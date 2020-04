Zwembadpersoneel Purmerend oefent alvast op de anderhalvemeter-samenleving

PURMEREND - Het personeel van het Spurd-Leeghwaterbad heeft niet veel meer om handen nu de deuren van het zwembad al weken gesloten zijn. Om zich alvast voor te bereiden op een samenleving waarin we afstand van elkaar moeten houden en om de spieren soepel te houden, maakten ze een filmpje.

Op het nummer Anderhalf van Ali B, Poke en Judeska danst het zwembadpersoneel zich een slag in de rondte.

