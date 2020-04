Ouderenorganisatie ANBO: "Sterftecijfers CBS in juiste perspectief plaatsen"

NOORD-HOLLAND - Ouderenorganisatie ANBO vindt dat het sterftecijfer van ouderen in zorginstelliingen in het juiste perspectief gezien moeten worden. Vandaag maakte het CBS bekend dat dat cijfer door het coronavirus ruim 1,5 keer hoger ligt dan normaal in Noord-Holland.

"We vinden het verdrietig om te zien dat ouderen doodgaan in het verpleeghuis aan het coronavirus", reageert directeur Liane de Haan. "Je moet het wel een beetje in perspectief zien, want er gaan ook veel mensen dood op de IC en in de thuissituatie." Ze vindt daarom dat verpleegkundig personeel in zorginstellingen complimenten verdient. "Als je kijkt naar de verpleeghuizen doen ze het goed", aldus de directeur van de ANBO. "Er wonen daar veel mensen bij elkaar, hebben onderliggend lijden of zijn al ernstig ziek, maar het blijft ontzettend verdrietig."

NH Nieuws

In de provincie zijn schrijnende voorbeelden waar het coronavirus binnen zorginstellingen rap om zich heen greep. Zoals het Amsterdamse zorgcentrum Beth Shalom, waar 22 van de 120 bewoners overleden aan corona. Een verschrikkelijke situatie vindt de ANBO, maar niet altijd te voorkomen. "In verpleeghuizen wordt er zodra er corona is meteen geïsoleerd verpleegd", weet Liane de Haan. "Er wordt alles aan gedaan het virus te isoleren, maar dat is heel lastig. Alleen als je naar het verpleeghuis gaat ben je ernstig ziek en heb je een levensverwachting van niet meer dan een jaar, maar dat het nu zo versneld plaatsvindt is heel verdrietig."