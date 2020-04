Sterftecijfer in zorginstellingen ruim 1,5 keer hoger door coronavirus

In Noord-Hollandse zorginstellingen zijn ruim 1,5 keer meer mensen overleden in de week van 30 maart tot en met 5 april. Het CBS heeft dat, in samenwerking met het RIVM, op basis van voorlopige cijfers bekendgemaakt.

Adobe Stock

Noord-Holland is niet de zwaarst getroffen provincie in Nederland, dat is Noord-Brabant. Daar ligt het sterftecijfer bijna drie keer hoger dan in de eerste tien weken van dit jaar. Het aantal overledenen in zorg- en verpleeghuizen was toen 797. In de week van 30 maart tot en met 5 april lag dat aantal op 1485.

Hoewel er veelal bezoekverboden gelden en strenge regels worden gehanteerd in verzorgingshuizen overlijden er meer bewoners dan normaal. Het RIVM geeft aan dat het aantal besmettingen in verzorgingshuizen nog altijd toeneemt. In zorginstellingen grijpt het virus rap om zich heen, zo zijn er schrijnende verhalen bekend van verzorgingshuizen waar grote aantallen bewoners zijn overleden, als gevolg van het coronavirus.