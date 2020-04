Verpleeghuis Castricum zwaar getroffen: "Er zijn al zeker dertien mensen overleden"

CASTRICUM - In verpleeghuis De Santmark in Castricum heerst het coronavirus. Verschillende bronnen melden NH Nieuws dat er in korte tijd tussen de 13 en 15 ouderen overleden zijn. José van Vliet van de ViVa! Zorgroep kan dit aantal niet bevestigen en evemin zeggen of deze mensen aan het coronavirus zijn overleden aangezien er niet op corona wordt getest.

Volgens Van Vliet zijn er in het verpleeghuis twee bewoners positief getest op het virus. Daarna zijn er geen testen meer uitgevoerd. Dit is volgens haar conform het GGD-beleid. Iedereen met klachten wordt namelijk verzorgd, alsof zij besmet zijn met het coronavirus.

Het is volgens Van Vliet lastig om bewoners te isoleren. Daarom is er gekozen voor cohort-isolatie. Dan wordt een kleine afdeling ingericht waar mensen met een verdenking van besmetting verzorgd. "We hebben te maken met dementerenden, daar kun je niet tegen zeggen dat ze op hun kamer moeten blijven. Dat begrijpen ze niet."

Razendsnel

"Bewoners steken elkaar razendsnel aan", vertelt een anonieme bron aan NH Nieuws. "Ze zitten de hele dag bij elkaar in de huiskamer of lopen over de gangen. Daar is niet zoveel aan te doen. Er zijn al zeker dertien tot vijftien mensen overleden."

Maar of die mensen allemaal aan het virus zijn overleden staat volgens Van Vliet van ViVa! Zorggroep niet vast. "Bij ons wonen mensen die oud en kwetsbaar zijn. Zonder test weten we niet of deze mensen aan het virus zijn overleden of misschien wel aan de gewone griep."

Ventilatie

Het verhaal dat een gebrekkig ventilatiesysteem in het verpleeghuis de grote boosdoener is van de besmettingen is volgens Van Vliet onjuist. "We hebben een externe expert ingeschakeld toen het coronavirus zich nog maar net voordeed in Nederland. De ventilatie van al onze locaties is waar nodig aangepast en daarmee allemaal op orde."

Ze benadrukt dat de richtlijnen van het RIVM strikt gevolgd worden. "We proberen iedereen zo goed mogelijk te verzorgen en we doen ons stinkende best om verdere besmettingen te voorkomen."

Hartverwarmend

Verder wil ze ook benadrukken dat er ook heel veel bewoners herstellen van het virus. "Dat is hoopvol! Het is echt niet zo dat iedereen overlijdt. Dat beeld moet echt bijgesteld worden. We zijn ook blij met alle mooie initiatieven die hier door de buurt georganiseerd worden. Van optredens in de tuin tot een bakker die iets lekkers komt brengen. Dat is hartverwarmend."