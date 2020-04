Stille ramp in zorginstelling Zaandijk: "Het is echt chaos"

ZAANDIJK - Het is een stille ramp die zich afspeelt is in veel Nederlandse zorginstellingen. Wanneer het coronavirus eenmaal de deuren is binnengedrongen, slaat het vaak genadeloos hard toe. Een zorgmedewerker van de zorginstelling Guisveld in Zaandijk vertelt op voorwaarde van anonimiteit aan NH Nieuws dat de situatie in de zorginstelling schrijnend is.

Google Streetview

"Van de 34 bewoners zijn er bij ons 18 bewoners positief getest op corona", aldus de zorgmedewerker, die aangeeft dat de patiënten op hardst getroffen afdeling niet meer getest worden op corona. Mochten zij klachten krijgen wordt er vanuit gegaan dat het om corona gaat. De instelling bestaat uit drie afzonderlijke afdelingen. Een van die afdelingen is zwaarder getroffen door het virus dan de andere. "Een aantal patienten is positief getest. Daarvan zijn er helaas in een hele korte periode zeven overleden, dus dat is heel heftig", bevestigt Jessica Zwart, regiomanager van stichting Evean Thuizorg, waaronder de locatie Guisveld valt.

Personeel Gemiddeld werken er vier tot zes zorgmedewerkers op iedere afdeling in Guisveld. De zorgmedewerker die anoniem wil blijven, maakt zich zorgen over de situatie en wil dat er meer aandacht komt voor de verzorgingshuizen in Nederland. “Er zijn veel collega’s die zich ziek hebben gemeld. Zij durven niet meer op de afdelingen te komen. En er zijn collega’s die inmiddels ook al positief getest zijn. Het is echt heel triest allemaal.” Zwart laat weten dat de zorginstelling klaar staat voor personeel dat zich niet veilig voelt. "Vaak zijn het mensen die zelf kwetsbaar zijn of kwetsbare partners hebben. Wij gaan met deze medewerkers in gesprek en kijken of zij dan andere werkzaamheden kunnen doen."

In verband met de privacywetgeving kan Zwart echter niet bevestigen of er ook personeel positief getest is op het coronavirus.

Geen ziekenhuis De bewoners in het Zaanse verzorgingshuis zijn voornamelijk tussen 80 en 90 jaar. Veel van hen lijden aan dementie. "Het is echt chaos. Bewoners zijn heel erg ziek. We hebben afgelopen week zeven overlijdensgevallen gehad in het huis", vertelt de medewerker. Ook begrijpen veel patiënten niet waarom ze in isolatie worden gezet. De patiënten in Guisveld zijn nu vooral aangewezen op de hulp van het Zaanse zorgpersoneel. "De bewoners zijn op dit moment heel benauwd, ze hebben pijn en je kunt niks doen. Behalve morfine toedienen, waardoor we ze in slaap brengen. Het is heel heftig. Gelukkig zijn er ook patiënten die wel opknappen", besluit onze bron.