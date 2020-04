Deel van bewoners joods zorgcentrum in Amsterdam overleden aan corona

AMSTERDAM - In het joodse zorgcentrum Beth Shalom in Amsterdam Buitenveldert zijn 22 van de 120 bewoners overleden aan het coronavirus.

Afgelopen woensdag maakte Het Parool bekend dat in Beth Shalom 15 mensen aan het virus zijn overleden.

De woordvoerder zegt daarover: "Wij houden ons bij Cordaan aan de centrale verdeling." Ook geeft de zorginstelling aan dat er genoeg voorraad is van beschermend materiaal voor medewerkers.

Zorgpersoneel van Beth Shalom hebben bij het NIW hun beklag gedaan omdat ze zich in de omgang met patiënten onvoldoende beschermd zouden voelen. Een donatie van speciale, goedgekeurde mondkapjes voor het personeel zou door het zorgcentrum zijn geweigerd.

Volgens het joodse weekblad gaan er geruchten dat het daadwerkelijke dodental nog hoger ligt, maar volgens een woordvoerder van Cordaan, waar Beth Shalom onder valt, klopt dit niet. Volgens de woordvoerder gaat het om 22 overledenen en 15 bewoners die zijn besmet of bij wie besmetting wordt vermoed. Zeven personen zouden inmiddels zijn hersteld. De zieken zijn geïsoleerd van andere bewoners.

