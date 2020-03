Zorgcentrum Pennemes slaat handen ineen met jongeren

ZAANDAM - De jongerenwoningen U-NID-S hadden feestelijk geopend moeten worden, maar dat ging dankzij het coronavirus niet door. In de woningen die zijn gebouwd in samenwerking met Parteon, Pennemes, Straathoekwerk, Leviaan en de gemeente Zaanstad gaan jongeren wonen die vrijwilligerswerk gaan doen in verzorgingstehuis Pennemes.



Adobe Stock

"Door de coronacrisis is er roet in het eten gegooid", zegt vrijwilligerscoördinator Ronny de Vré. In de eerste week van maart zijn de eerste contracten gesloten, maar bijna alle vrijwilligers zijn naar huis gestuurd vanwege de aangescherpte maatregelen. Hierdoor kunnen de jongeren niet helpen. Ronny: "Ze zijn heel druk momenteel met het inrichten van hun huis." Het is voor hen vaak de eerste keer dat ze op zichzelf gaan wonen.

De woningen zullen tien jaar blijven staan, dus tot die tijd kunnen de jongeren zich er helemaal thuis gaan voelen. Als het coronavirus over is, zullen de jonge bewoners ingezet worden om te helpen in het verzorgingstehuis. De hulp kan bestaan uit het begeleiden van bewoners naar de eetzaal tot het opknappen van de binnentuin. Ronny benadrukt dat alles maatwerk is. De geplande feestelijke opening zal later dit jaar plaatsvinden.