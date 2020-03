Regio College bekijkt mogelijkheden voor online studiekeuze, inschrijfdatum verlengd

ZAANSTAD - De meeste leerlingen hebben al een studiekeuze gemaakt, maar een aantal twijfelt nog. Door het coronavirus is het niet mogelijk om naar een open dag te gaan, maar online zijn er verschillende alternatieven beschikbaar. Woordvoerder Wendy Oorthuis van het Regio College vertelt: "We hebben docenten van verschillende opleidingen die nieuwe studenten te woord kunnen staan."

Normaliter is de inschrijfdatum 1 april, maar de overheid heeft ervoor gekozen om de datum met een maand op te schuiven. Leerlingen hebben dus een maand langer om zich goed voor te bereiden op de inschrijving van hun favoriete vervolgstudie. Wendy: "De meesten hebben al een keuze gemaakt." Als je voor 1 mei inschrijft, heb je recht op toelating. Na 1 mei mag de school je officieel weigeren, maar volgens Wendy gebeurt dit zelden.

Sporttest verandert in videogesprek

Voor de opleidingen waar een toelatingstest voor geldt, zoals Sport en Bewegen, is de sporttest komen te vervallen. Via een videogesprek zal wel het kennis- en motivatiegesprek plaatsvinden. Op Facebook zijn verschillende initiatieven gestart om jongeren informatie te geven over opleidingen.

Studenten willen er graag over vertellen en het Regio College juicht dit soort ideeën toe. "We maken hier zelf nog geen gebruik van", aldus Oorthuis. "Maar ik vind dit wel een mooi idee."

Er wordt gekeken of het Regio College hier wat in kan betekenen, maar voor nu zijn de loopbaanadviseurs telefonisch bereikbaar. Op korte termijn zal er wel een chat geopend worden, zodat de jongeren daar al hun vragen kunnen stellen.