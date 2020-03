Zorgmedewerker Iris zoekt ander huis uit angst om partner te besmetten

"Mijn vriend heeft een ziekte waardoor hij geen antistoffen aanmaakt. Als hij verkouden wordt, dan wordt hij meteen heel erg ziek", vertelt Iris.



Volgens Iris is de kans groot dat hij dan op de IC terecht komt: "Hij heeft al vaak luchtwegklachten, dus hij zal er extra last van krijgen en hij zal beademd moeten worden. We zijn behoorlijk bang, we slapen er slecht van. Ik weet gewoon zeker dat er een moment komt waarop ik het ook krijg."

Oproep via Facebook

Samenwonen kan dus niet langer en daarom doet Iris een oproep via Facebook: "Wanted!! Lieve mensen, ik vroeg mij af of er iemand is die een woonruimte (Regio Noord Holland) beschikbaar heeft waar ik komende tijd (voor eeuwige dankbaarheid en een kleine bijdrage) zou mogen slapen/wonen", schrijft ze.



Tekst gaat verder onder de video