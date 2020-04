Conronatijd nog stiller dan anders voor eenzame ouderen in de Noordkop

"Zoals de oude koningin Wilhelmina zei: Ik ben eenzaam maar niet alleen", vertelt Rina Dorshorst aan NH Nieuws. Ze woont op een vakantiepark in Sint Maartenszee met haar hondje Chaplin. Haar man is vijf jaar geleden overleden: "Over twee weken precies vijf jaar. Gisteren had ik echt een heel erg verdrietmoment."

"Het is angstig", zegt Rina. Ze ziet niemand en nodigt niemand uit. Hoewel ze wel via de telefoon contact houdt met vriendinnen. "Ik heb geen kinderen. Mijn broer is vorig jaar overleden en dat was het. De rest van mijn familie woont ver weg in Nieuw-Zeeland. In deze tijd met corona is het nog veel moeilijker."

Hard gelag

Rein Post uit Wieringerwerf is net anderhalf jaar weduwe na bijna 53 jaar huwelijk. "Ik wil nog graag plekken bezoeken waar we samen kwamen, maar dat kan nu niet. Gelukkig heb ik kinderen die veel om me geven, maar een omhelsing van mijn kinderen gaat niet. Het is een hard gelag. Als je ziet op televisie hoe mensen er aan toe zijn, laat je dat wel uit je hoofd."