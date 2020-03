Noordkop & Texel Bloemen voor eenzame ouderen: "Extraatje, want alle bezoek ligt stil door coronacrisis"

WINKEL - Bloemen en een mooi knutselwerkje; vrijwilligers van de vereniging Humanitas Kop Noord-Holland doen wat ze kunnen om eenzame ouderen in de regio toch iets extra's te geven. Lori Weber: "Eenzaamheid is al een groot probleem, en het coronavirus maakt het alleen maar erger en groter."

Een paar honderd bossen tulpen staan klaar bij tulpenkweker Joris Schouten in Wervershoof. Lori Weber van Humanitas is druk met laden: "Deze bloemen gaan deelnemers van het vriendschappelijk huisbezoek. Normaal worden ze bezocht door vrijwilligers, maar dat kan nu niet. Dit is om een steuntje in de rug te geven en een hart onder de riem."

Bloemenkweker Joris Schouten krijgt nu toch ook nog iets voor zijn tulpen: "Een prachtig initiatief van Humanitas. Het is dramatisch voor de sierteelt. Ik heb nog heel veel bollen staan om te planten, maar geen idee wat ik er mee moet." Bloemen en knutsels "Alles ligt stil. Vaak zijn de vrijwilligers van Humanitas het enige contact met de buitenwereld," vertelt Denise van Dijk. Ze brengt het eerste bos tulpen naar Winkel en Sophia - dochter van een van de vrijwilligers - heeft een tas vol zelfgemaakte knutsels om uit te delen bij de bloemen: "Voor de eenzame mensen." De verrassing is groot voor de hoogbejaarde Hillegonda Seidenstiker. Ze neemt de bloemen dankbaar in ontvangst: "Heel leuk, gezellig en blijdschap eventjes. Het is heel stil nu en ik kom eigenlijk niet meer buiten. Gelukkig komt de werkster nog wel dan heb ik even een praatje."