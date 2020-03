NH Nieuws-panel: steun voor extra maatregelen tegen coronavirus

NOORD-HOLLAND - De nieuwe maatregelen tegen het coronavirus vinden stevige steun onder de leden van het NH Nieuws-panel. Een contactverbod zien de deelnemers als beste extra maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat blijkt uit een voorlopige uitslag van het corona-onderzoek. Al meer dan duizend leden vulden het onderzoek in.

Het kabinet besloot ruim een week geleden tot sluiting van de horeca en scholen. Die maatregelen vonden vier op de tien deelnemers (41%) in hoge tot zeer hoge mate voldoende. 45% noemde deze beperkingen in redelijke mate voldoende.



Nadat veel mensen er in het weekend op uitgingen en er ook klachten kwamen over het feit dat velen de aanbeveling om 1,5 meter afstand te houden negeerden, besloot het kabinet maandag tot aanscherping van de regels.

Nieuwe maatregelen kabinet Maandagavond maakte het kabinet bekend dat er extra maatregelen worden genomen. Het strenge beleid rondom evenementen en bijeenkomsten is aangescherpt, en geldt tot 1 juni in plaats van 1 april. Eerder gold er een bovengrens van 100 mensen, deze is afgeschaft. Burgemeesters krijgen ook de mogelijkheid om via een noodverordening te handhaven en extra maatregelen te nemen.

De panelleden is gevraagd welke (maximaal drie) extra maatregelen zij zinvol achten. De belangrijkste gekozen opties komen overeen met de nieuwe maatregelen van het kabinet. Een contactverbod wordt het meest gekozen: 59 procent. Dat betekent dat er een beperkt aantal mensen tegelijk bij elkaar op straat mag zijn (gezinnen uitgezonderd). In Nederland geldt nu een contactverbod van meer dan drie personen.



Ook de maatregel om de maximale groepsgrootte terug te dringen kan op veel steun rekenen. Bijna zes op de tien (58 procent) ziet dat als goede maatregel. Een verbod op bezoek aan parken, stranden en bossen kan rekenen op steun van iets meer dan de helft van de deelnemers (51 procent).



Maatregelen als boetes uitschrijven als je je niet houdt aan de 1,5 meter afstand of verplicht binnen blijven (behalve voor werk en boodschappen) krijgen geen meerderheid: 43 procent ziet daar wat in. Slechts drie procent vond nieuwe maatregelen helemaal niet nodig.

