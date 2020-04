Ouderen op Texel krijgen gratis paasbrunch. "Dit zorgt voor een vrolijke Paas in deze nare tijd"

TEXEL - Op Texel kregen 300 ouderen een paasbrunch van sterrenrestaurant Bij Jef aangeboden. Daarnaast verzorgde Bij Jef nog 600 betaalde paasbrunches voor Tesselaars over het hele eiland. "Nu ons restaurant gesloten is, zitten we toch maar duimen te draaien. Lekker om er even tegenaan te gaan" zegt eigenaar Jef Schuur.

Het hele weekend zijn ze er al druk mee bij restaurant Bij Jef in den Hoorn op Texel. Een restaurant dat al meer dan tien jaar een Michelinster krijgt. Vanwege de coronamaatregelen is ook dit restaurant gesloten. Bezorgen van de maaltijden die Jef klaarmaakt is niet mogelijk. "Dat komt nooit goed aan als je het bezorgd. Daarom zijn we heel blij met deze klus. Kunnen we er eindelijk weer eens lekker tegen aan." zegt Jef.

Grote klus

En het is een grote klus. Maar liefst 900 paasbrunches moesten worden klaargemaakt dit weekend. 600 brunches werden besteld door Texelaars. "We hebben ze tegen kostprijs gemaakt. En 17,50 euro per persoon lijkt mij voor veel mensen betaalbaar." Een aantal ouderen op Texel kreeg de brunch aangeboden via bijvoorbeeld de thuiszorg. Achter de financiering zit de Barry Foundation van Arthus Bontje. "Het is een vaste gast van ons uit Schoorl. Hij wilde met Pasen wel iets voor ouderen op Texel doen met onze hulp. Dus zo is dit initiatief geboren", vertelt Jef.

De doos is gevuld met bakjes met daarin asperges met zalm, een fruitsmoothie, gevulde flensjes met gepocheerde appel, een paasei gevuld met passievrucht en witte chocolade en Jef's speciale aardappelsalade met rosbief. "Als ik die salade voor het personeel maak dan is iedereen altijd blij."

De 900 dozen werden zondagochtend met verschillende auto's over het eiland bezorgd. Een van de gelukkigen is het echtpaar de Wit uit Den Hoorn. Zij zijn erg blij met de mooie doos met lekkernijen. "Het ziet er fantastisch uit" zegt mevrouw de Wit. "Wordt het toch nog een vrolijke Paas in deze nare tijden". Meneer de Wit sluit zich erbij aan. "Dat mogen ze vaker doen."