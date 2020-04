Nieuwe poging om strand van Petten op te pimpen met strandhuisjes en paviljoens

PETTEN - Vorig jaar leek de gemeente terug bij af te zijn, toen de nieuwe stikstofregels en ontevreden omwonenden roet in het eten gooiden van het kustplan Petten. Maar er is nu een herzien plan opgesteld om aan de kust bij Petten strandhuisjes en paviljoens neer te zeggen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen zijn alvast akkoord.

"Het plan is nog steeds om 80 seizoensgebonden strandhuisjes, twee nieuwe jaarrondpaviljoens (waaronder een sportpaviljoen), reddingsbrigadeposten en strandcabines te bouwen", zegt wethouder Jelle Beemsterboer. "Alleen de eerder geplande jaarrond beach-houses zijn vervallen."

Afgewezen

Het vorige plan werd vanwege de strengere stikstofregels door de Raad van State afgewezen. De bebouwing kon de beschermde natuurgebieden het Zwanenwater en de Pettemer Duinen aantasten. De gemeente heeft hier verder onderzoek naar gedaan en uit de beoordeling blijkt dat 'de beoogde strandontwikkeling geen significant effect heeft op de beschermde planten'. Met deze nieuwe onderbouwing kon het oude plan nieuw leven worden ingeblazen.

Beemsterboer is opgetogen dat het er nu toch van lijkt te komen. "We hopen hiermee dat Petten de zo lang gewenste opwaardering naar een volwaardige badplaats nu kan krijgen, zodat de gasten verwelkomd kunnen worden als de coronacrisis voorbij is."

Het kustplan ligt vanaf zaterdag tot eind mei ter inzage.