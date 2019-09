Middenstanders vrezen dat Petten 'spookdorp' wordt na stikstofuitspraak

PETTEN - Dat de beoogde ontwikkeling voor het kustgebied in Petten door de stikstofuitspraak van vandaag niet kan doorgaan, is voor veel ondernemers uit de buurt een flinke domper.

De Raad van State heeft een streep gezet door de plannen om op het strand van Petten tachtig strandhuisjes en twee nieuwe strandtenten neerzetten. Vanwege de strengere stikstofwetgeving moet er een nieuw bestemmingsplan komen.

Zonder nieuwe tegenslagen bedraagt de vertraging nu ten minste anderhalf jaar. Dit tot grote teleurstelling van wethouder Jelle Beemsterboer. "Eigenlijk wisten we maandagavond al een beetje hoe het was. Ik heb er ook echt letterlijk wakker van gelegen, want dit heeft een enorme impact op het dorp."

Ook voor ondernemers in het dorp is het vonnis van de Raad een domper, vooral omdat het toerisme de lokale economie een flinke impuls kan geven.

"Dit kan dermate negatieve gevolgen hebben dat de ondernemers die het nu al moeilijk hebben om de winter door te komen straks hun tenten gaan sluiten", aldus Roger Moonen, de eigenaar van de plaatselijke Spar-supermarkt. "En dan hebben we nul meer te bieden in een badplaats aan de Nederlandse kust. Dan heb je een spookdorp."

Claim voor gedorven inkomsten

Een ondernemer die door de Raad van State uitspraak gedupeerd is, overweegt gedorven inkomsten te verhalen op de gemeente. "Ik zit serieus te denken aan een claim van 1,2 miljoen euro aan verloren inkomsten", zegt een teleurgestelde René Sips. Hij had een deal gesloten: "Ik heb mijn camping verkocht en zou in ruil daarvoor dertig strandhuisjes en een strandpaviljoen kunnen neerzetten, daar komt nu eerst niks van."

De gedachte dat ondernemers in Petten een uitstervend ras dreigen te worden, houdt ook ouders bezig. "Voor de jeugd van Petten is het de vraag of, als er steeds meer bedrijven weggaan, of het voor hun nog wel leuk blijft om er te wonen", mijmert een moeder. "Als het alleen maar huizen zijn, denk ik van niet."