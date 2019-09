Tegenstanders van kustplan Petten in gelijk gesteld: ideeën gaan de prullenbak in

PETTEN - Het bestemmingsplan van de kustzone in Petten is afgekeurd. Dat heeft de Raad van State zojuist besloten, nadat veel omwonenden lieten weten tegen de ideeën voor de kustlijn te zijn. De gemeente, die het plan al bijna vier jaar geleden bedacht, is daarmee terug bij af.

Tachtig strandhuisjes, vijf zogeheten 'beach houses' en drie strandpaviljoens: in het bestemmingsplan dat de gemeente Schagen 15 december 2015 publiceerde zou de kustlijn van Petten flink veranderen. Naast die bouwprojecten zou het parkeerterrein op de hoek van de Spreeuwendijk uitgebreid gaan worden én werd die straat een doorgaande weg voor autoverkeer.

Lees ook: Streep door miljoenenprojecten: aansluiting A9 bij Heiloo, kustdorp Petten én sportcomplex Egmond aan den Hoef

Veel omwonenden en meerdere verenigingen kwamen tegen de plannen in actie. Volgens Het Zijper Landschap komen de huisjes en paviljoens de rust en ruimte van het strand niet ten goede. Ook werd er door meerdere natuurgroepen bezwaar gemaakt over de gevolgen van stikstofneerslag op natuurgebieden in de omgeving.

Economische impuls

Toch waren er ook positieve geluiden over de kustverandering. Volgens de voorstanders van het plan is het een economische noodzaak. Petten heeft het de laatste jaren moeilijk. Er verdwijnen meer ondernemers dan er bij komen en de activiteiten op het strand zouden voor het hele dorp een impuls kunnen betekenen.

Lees ook: Afgeladen zaal met Pettemers discussieert over komst 80 strandhuisjes

In onderstaande reportage over de reactor in Petten spreken voor- en tegenstanders zich uit over de mogelijke veranderingen in het kustdorp:



Toch wegen die voordelen niet op tegen de nadelen, aldus de Raad van State. Zij heeft besloten dat de bezwaren van de tegenstanders gegrond zijn en dat de plannen, zoals ze er nu liggen, vernietigd moeten worden.