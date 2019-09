Streep door miljoenenprojecten: aansluiting A9 bij Heiloo, kustdorp Petten én sportcomplex Egmond aan den Hoef

NOORD-HOLLAND - Een aantal grote projecten in Noord-Holland gaat niet door vanwege de strengere stikstofwetgeving. Onder deze projecten vallen meerdere 'hete hangijzers', zoals de aansluiting op de A9 bij Heiloo, het kustdorp bij Petten en het nieuwe sportcomplex bij Egmond aan den Hoef.

Dat heeft de Raad van State zojuist besloten. Over de afslag bij Heiloo wordt al sinds de jaren '80 gesteggeld. De werkzaamheden aan het miljoenproject waren begin dit jaar al begonnen, maar kunnen nu toch niet doorgaan.

Kustdorp

Ook de bouw van het kustdorp bij Petten - tachtig strandhuisjes, vijf zogeheten 'beach houses' en drie strandpaviljoens - mag niet doorgaan. Bewoners probeerden de bouw al langer tegen te houden.

Hetzelfde geldt voor het voetbalcomplex in Egmond aan den Hoef, waar bollenvelden zouden worden omgevormd tot voetbalvelden. Ook hier maakten bewoners bezwaar. Met succes, zo blijkt vandaag.

650 projecten

Naast deze drie projecten zet de Raad van State ook een streep door de bouw van het Sportpark Zaandijk en de plannen over het Watertorengebied Egmond aan Zee.

Stikstofwetgeving?

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, besloot eind mei dat het Nederlandse programma om stikstof aan te pakken (PAS), niet voldoet. De Nederlandse aanpak bleek in strijd met Europese regels. Hierdoor staan duizenden projecten, vooral in de buurt van natuurgebieden, op losse schroeven.

Eerder deze week werd al duidelijk dat zeker 650 Noord-Hollandse projecten worden getroffen door de strengere stikstofregels. Het gaat vooral om woningbouwprojecten, maar ook om onder meer wegen, industrieterreinen, havens, waterveiligheidsprojecten en klimaatmaatregelen.