Het nieuwe normaal: "De vanzelfsprekendheid van onze omgangsvormen verdwijnt"

NOORD-HOLLAND - Volgens premier Rutte zijn we voorlopig nog niet af van de anderhalvemetersamenleving en zullen we moeten wennen aan de nieuwe omgangsvormen. Hoe ziet die samenleving eruit en hoe houden we dat vol?

"Het zal heel raar en onwennig zijn, maar mensen kunnen dit wel aan", zegt sociologe Beate Volker. Toch is het volgens haar zeker geen gemakkelijke periode. "Communiceren gaat alleen nog digitaal. Deze digitale communicatie gaat ten koste van het toeval en de spontaniteit. Daarmee gaat weer een heleboel plezier verloren." Ook leidt de periode van corona volgens de sociologe tot veel spanning, omdat we permanent op elkaars lip zitten. Vanzelfsprekendheid Verder vertelt de sociologe dat de coronaperiode inbreuk doet op onze culturele gewoonten. "We zullen de komende tijd geen handen meer kunnen geven. Iets dat altijd heel gebruikelijk is geweest in onze cultuur", aldus Volker. Ook de gebruikelijke drie zoenen en vriendelijke schouderklopjes zijn volgens haar ook verleden tijd. "De vanzelfsprekendheid van elkaar aanraken in de openbare ruimte is er wel af." Tekst loopt door onder de video

NH Nieuws

Kenny Meesters is onderzoeker Crisis- en Informatiemanagement en houdt zich bezig met de vraag hoe de nieuwe anderhalvemetersamenleving gehandhaafd moet worden op lange termijn. De oplossing van waarborging van de anderhalve meter afstand ligt volgens Meesters niet alleen in het handhaven, maar ook voor een groot deel in het faciliteren in gedragsverandering. Daarin kan technologie volgens hem een belangrijke bijdrage leveren. Zo zegt hij dat het mensen makkelijker moet worden gemaakt om zich aan te passen. Volgens Meesters moet het gedrag dat mensen al hebben, worden gestuurd met informatie, bijvoorbeeld via apps op de telefoon. "Voor de coronamaatregelen keek je op je telefoon naar de opties als je naar je werk wilde gaan of iemand bezoeken. Kan ik met de trein gaan, met de bus of met de auto? Op basis van de informatie - bijvoorbeeld via apps - maakte je dan een keuze."

Quote "Het nieuwe normaal eist veel solidariteit, niet iedereen brengt dat op" beate volker, sociologe

Die keuzes moeten worden uitgebreid met een nieuwe factor, vindt Meesters. "Namelijk met: 'Kan ik die anderhalve meter handhaven of is dat niet het geval?' Mensen kunnen dan op basis van die informatie kiezen wat hij of zij gaat doen." Volhouden Of we het nog langer gaan volhouden, die anderhalve meter afstand? Volker is ervan overtuigd dat mensen goed in staat zijn om zich aan te passen aan de nieuwe omgangsvormen. Wel benadrukt zij dat de situatie lang niet voor iedereen gemakkelijk zal zijn. "Het eist veel solidariteit. Niet iedereen brengt dat op en houdt zich aan de regels."

Toch zijn volgens de sociologe de meeste mensen wel in staat zich aan te passen aan de nieuwe normen. Meesters waarschuwt dat we wel moeten waken voor een laconieke houding. Daar zit volgens hem de uitdaging in: het menselijke gedrag moet echt worden veranderd. "De vraag is of we daar ooit gaan komen, maar we kunnen wel de eerste stappen zetten."