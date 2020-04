Zaanse Schans denkt na over eenrichtingsverkeer om tóch open te kunnen

Zaanstreek-Waterland Zaanse Schans denkt na over eenrichtingsverkeer om t贸ch open te kunnen

ZAANSTAD - Normaal gesproken zouden er nu dagelijks duizenden bezoekers genieten van de Zaanse Schans, maar het coronavirus zorgt ervoor dat het doodstil is in het gebied. Met de aangekondigde anderhalvemetersamenleving in het achterhoofd, wordt er al druk nagedacht over een manier waarop de Schans toch open kan.



"Het is een bizarre situatie hier. We zijn gewend aan veel drukte, vooral in het voorjaar, maar het was nu in één klap leeg. Er was helemaal ineens niemand meer", legt Maarten van der Meer van stichting de Zaanse Schans uit.

Quote "We zullen eenrichtingsverkeer moeten gaan invoeren en zorgen dat we geen grote groepen meer hebben" Maarten van der Meer, stichting de Zaanse Schans

Open blijven op dezelfde manier als een paar maanden geleden, zit er dus niet in. Premier Rutte gaf al aan dat de bestrijding van corona een proces van de lange adem zal worden, waardoor de regio is gaan nadenken over hoe nu toch open te kunnen. "We moeten er iets mee, we moeten dit samen oppakken. Daar denken we ook al met verschillende partijen over na: onze stichting, het museum, de molens, maar ook de ondernemers hier. We moeten met z'n allen goede plannen bedenken om dat mogelijk te maken."

Eenrichtingsverkeer De gesprekken tot nu toe hebben al wat opgeleverd aan toekomstige maatregelen. "Een gedeelte zal te maken hebben met dat we eenrichtingsverkeer zullen moeten invoeren. Ook zullen we moeten zorgen dat we geen grote groepen meer hebben, maar dat mensen in kleine getale bij elkaar zijn. Daarnaast zullen meerdere locaties op de Schans het aantal personen binnen moeten beperken. We zullen hierin gezamenlijk moeten optrekken en de plannen goed gaan uitwerken." Tekst loopt door onder foto

In de historische regio komen jaarlijks zo'n 2,5 miljoen mensen, maar met de anderhalvemetersamenleving lijken die cijfers voorlopig definitief voorbij. "Daar komt bij dat ik denk dat er ook minder zal worden gevlogen, dus dat zorgt op een andere manier voor minder bezoekers hier. De grote groepen van ver weg, die gaan op dit moment niet komen." Dat betekent de komende maanden dus ook minder inkomsten, realiseert Van der Meer zich. "Er zijn wel reserves, maar die zijn altijd maar beperkt. We doen met z'n allen ons best om hier samen gezond uit te komen."