Zo lastig is afstand houden voor blinden en slechtzienden: "Houd rekening met ons"

MONNICKENDAM - De regel is duidelijk: wie onvoldoende afstand van een ander houdt, kan daarvoor worden beboet. Toch is het voor sommige mensen heel lastig die anderhalve meter in te schatten. Zo ook voor Annemiek van Munster: "Ik ben slechtziend en maak gebruik van een geleidehond. Zij heeft geleerd om overal omheen te lopen, maar niet om anderhalve meter afstand te houden."

NH Nieuws / Thyra de Groot

Dat is lastig, want op elke hoek van de straat kan een voorbijganger langslopen die zich van geen kwaad bewust is. De Monnickendamse begrijpt dit, maar maakt zich wel een beetje zorgen. Haar ouders hebben longproblemen en ze wordt er - zoals ze zelf zegt - een beetje 'paranoia' van.

NH Nieuws

Bewustwording De oproep van van Munster is ondertussen al duizenden keren bekeken en gedeeld. Daar is ze heel blij om. Ze hoopt dat heel Nederland zich bewust wordt van het feit dat geleidehonden geen afstanden kunnen inschatten en dat die verantwoordelijkheid dus bij henzelf ligt. "Houd rekening met blinden en slechtzienden en loop er gewoon met een grote boog omheen."