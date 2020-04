Horeca-ondernemer wil meer terrasruimte om te kunnen overleven op anderhalve meter afstand

AMSTELVEEN - Hoe lang het nog gaat duren, weet niemand. Maar er komt een moment dat de restaurants en cafés weer opengaan. Daan Kroone van de Day Foodbar in Amstelveen pleit voor extra terrasruimte, zodat bezoekers veilig op afstand kunnen zitten en ondernemers toch wat broodnodige omzet kunnen draaien.

Het Stadshart van Amstelveen biedt een trieste aanblik. Gesloten winkels en uitgestorven terrassen domineren het beeld. Ook horeca-ondernemer Daan Kroone hoopt dat er snel weer wat leven terugkomt op het plein. Hij is inmiddels wel klaar met klussen en kan niet wachten om zijn Day Foodbar te heropenen.

Als de horeca weer opengaat, zal dat hoogstwaarschijnlijk onder strenge voorwaarden zijn. De anderhalve-meter-richtlijn heeft verstrekkende gevolgen voor de hoeveelheid klanten die hij kan ontvangen. "Binnen zal er slechts plek voor veertig mensen zijn. Buiten op het terras hooguit vijfendertig", schat Kroone. "Dat is zo'n vijftig procent minder omzet dan voor de coronacrisis."

De oplossing ligt volgens hem voor de deur. Op het Stadsplein is ruimte genoeg om de terrassen van de omliggende horeca mee uit te breiden. "De ruimte die je in je kroeg en restaurant kwijt bent, kun je dan weer deels terugwinnen op het terras", vertelt Kroone vanaf het midden van het lege plein.

Kroone hoopt dat gemeente wil kijken naar de mogelijkheden om zijn idee op te pakken. "Al is het maar voor een tijdelijke periode, dan zijn er al heel veel ondernemers mee geholpen. Geen enkele ondernemer wil zijn mensen ontslaan. Maar als we structureel minder omzet draaien, dan heb je geen keuze", besluit Kroone.

