Bloemengroet om de paasdagen door te komen: "Dit is echt even een opkikkertje"

HIPPOLYTUSHOEF - Een prachtig paasboeket voor mevrouw Smiers uit Hippolytushoef en nog heel veel andere cliënten van de thuiszorg. Het is een initiatief van de bloemenkwekers, gemeenten, ouderenbonden en rapper Ali B. Vooral thuiswonenden ouderen hebben het zwaar onder de coronamaatregelen. "Dit is echt even een opkikkertje."

Thuiszorgers Els Rotgans en Diana Lont hebben de auto volgeladen met boeketten voor Wieringen en de Wieringermeer. De bloemen zijn voorzien van en kaartje van de thuiszorg en een kaart met een boodschap van rapper Ali B. "Een bloemengroet," roept Els van een afstandje naar mevrouw Smiers.

Mevrouw Smiers staat verrast in de deuropening. "Nou, moeten we zo uit elkaar blijven?" Ze is erg onder indruk van de bloemen: "Het is prachtig en dat krijg je dan zomaar?" Haar zoon is net aan deur geweest geweest en daar blijft het vaak bij, vertelt Els Rotgans: "Ouderen zijn nu best eenzaam en zijn hartstikke blij met wat extra aandacht."

Bloemengroet

Om het het eerste paasboeket uit te reiken is ook burgemeester Rian van Dam van Hollands Kroon meegekomen: "Het is een bloemengroet voor mensen die het hartstikke nodig hebben. Verpleeghuizen zijn op slot, maar veel ouderen wonen ook nog op zichzelf en die krijgen ook weinig bezoek. Deze geste is fantastisch om aan me te werken."