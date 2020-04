Eigenaresse van bloemenkwekerij: "Anders verdwijnen al deze plantjes in de container"

"We telen allemaal leuke, bloeiende cyclaampjes op dit moment. Daarnaast hebben we in het voorjaar ook hortensia's. Dat doen we aan de overkant van de weg. Daar gaan we zo even een kijkje nemen, daar proberen we ook wat rechtstreeks aan de consument te verkopen."

De huidige situatie in de sector geeft Monique ook eigenlijk geen keus. Op de bloemenveiling in Aalsmeer verhandelt haar bedrijf nog maar zo'n 20% van wat ze normaal verkopen. De volledige export naar het zuiden van Europa ligt stil en daarom verkoopt Monique haar planten langs de weg.

"Het is een fantastische sector waar ik eigenlijk altijd al trots op ben en ik hoop dat het weer goed gaat komen allemaal."

