Bloemen- en plantenbedrijf John Celie: noodmaatregelen kabinet welkom

AALSMEER - Het kabinet maakt later vandaag waarschijnlijk een pakket noodmaatregelen bekend voor ondermeer bedrijven die flink te lijden hebben onder de coronacrisis. John Celie in Aalsmeer is daar blij mee maar niet alles zal volgens hem direct helpen.

"De grootste puin komt echt allemaal bij ondernemers terecht. Dat voelt iedereen," vat Celie de sfeer samen binnen de sierteelt sector. Met 200 man personeel, in Aalsmeer en Zweden, levert de bloemen- en plantenleverancier aan verschillende landen in Europa, vooral aan supermarkten.

Door de spreiding kan hij het nog wel volhouden maar ook Celie merkt de gevolgen. "Elke dag wordt het een stukje minder en we zitten met zijn allen te wachten op de dag dat we de zaak helemaal moeten sluiten." Steunmaatregelen Zover hoeft het wat de Aalsmeerder betreft niet te komen als de steunmaatregelen van het kabinet goed uitpakken. Ondernemers in de sierteelt zijn volgens Celie al geholpen als ze schadeloos gesteld worden voor de voorraad bloemen die ze nu moeten vernietigen door het instorten van de afzetmarkt. Ook het uitstellen van betalen van BTW en loonbelasting zal de sierteelt meer lucht geven, voorspelt Celie. De ondernemer verwacht minder van noodkredieten. Want dat betekent in de praktijk dat noodlijdende sierteelt ondernemers een lening krijgen die ze later toch terug moeten betalen. Vooralsnog is het afwachten waar het kabinet vandaag mee komt.