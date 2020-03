Noordkop & Texel Ouderen en personeel blij met extra bosje tulpen: "Liever uitdelen dan weggooien"

'T ZAND - Tienduizenden tulpen gaan vandaag naar hulpverleners in de ouderenzorg en naar ouderen zelf. Als hart onder de riem in deze moeilijke tijd, maar ook omdat de telers de bloemen bijna nergens meer kwijt kunnen als gevolg van de coronacrisis. Verzorgingstehuis De Zandstee in 't Zand fleurt er letterlijk van op: "We zijn er hartstikke blij mee."

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Wagens vol paarse tulpen van tulpenkweker Jan Strooper in Warmenhuizen staan klaar voor transport. Hij kan ze nauwelijks meer kwijt: "Nee, het is geen pretje. Het is doodzonde. Hier werk je het hele jaar voor. Ik maak er liever mensen blij mee dan dat ik ze moet weggooien." "Het is dramatisch", beaamt Martijn van den Berg van de landbouworganisatie LTO. "De sierteelt heeft het ontzettend zwaar. Er is nauwelijks vraag naar bloemen. De hele wereldhandel ligt plat. De veiling neemt maar liefst 30 procent af en dat betekent dat we de rest zouden moeten vernietigen."

Bij De Zandstee in 't Zand staan medewerkers al vol verwachting klaar om de tulpen in ontvangst te nemen. Uit de ramen schalt Tulpen Uit Amsterdam: "We zijn er hartstikke blij mee. De bewoners moeten op hun kamers blijven en hebben nu weinig vertier, maar ook voor onze werknemers is het een welkom geschenk," zegt Guri Laan van De Zandstee. Reinie Tuin (94) komt zelfs even naar buiten om te bedanken: "Ik heb gisteren ook al tulpen gekregen. Het is een hele beleving die coronatoestand, maar het is nu eenmaal zo. We hebben wel andere tijden meegemaakt." Extra bos bloemen Wie trouwens bloemen koopt in Schagen, krijgt er - zolang de voorraad strekt - een extra bos tulpen bij. Martijn van den Berg: "Zo hopen we ook dat mensen bloemen blijven kopen. En wie wil dat nu niet, wat extra fleurigheid in deze tijden? Zij blij en de siertelers blij."