Nog weinig bekend over kunstroof Singer Laren, wel twintig tips en camerabeelden

LAREN - Er wordt nog volop onderzoek gedaan naar de kunstroof uit museum Singer Laren vorige week. De politie heeft tot nu toe ongeveer twintig tips binnengekregen. Maar of er al zicht is op de daders, kan de politie niet zeggen.

De daders van de kunstroof roofden een week geleden een kunstwerk van Vincent van Gogh, 'De Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' uit 1884, uit het museum. Dat deden ze door onder meer de grote glazen toegangsdeur van het museum kapot te slaan.

Er wordt nu met man en macht gezocht naar de daders. Het onderzoek wordt gedaan door rechercheurs en experts als kunstroofexperts en forensisch onderzoekers.

Twintig tips en camerabeelden

De recherche verwerkt onder meer de meer dan twintig tips die zijn binnengekomen over de kunstroof en bekijkt aangeleverde camerabeelden van de bewuste nacht. Wat daar precies op te zien is, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen. Het onderzoeksteam deelt op dit moment, in het belang van het onderzoek, geen verdere details. "We kunnen nu echt niet meer zeggen, behalve dan dat het onderzoek in volle gang is. Zodra we meer kunnen melden, zullen we dat uiteraard doen", aldus een woordvoerder van de politie.

Wel roept de politie mensen die meer weten of de kunstroof of mogelijk iets verdachts hebben gezien in de nacht van zondag 29 maart op maandag 30 maart hebben, zich alsnog te melden.