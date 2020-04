Kap van duizenden bomen langs A9 definitief van de baan

Eerder diende een meerderheid van de Tweede Kamer een motie in tegen de kap van de bomen. De minister geeft nu gehoor aan deze oproep.

Sprankje hoop voor actiegroep in Ouderkerk aan de Amstel: ook gemeenteraad tegen bomenkap

Sprankje hoop voor actiegroep in Ouderkerk aan de Amstel: ook gemeenteraad tegen bomenkap

De actiegroep is blij met de beslissing van de minister. "Een mooi resultaat waar we vanuit de lokale gemeenschap een grote inzet voor hebben getoond."

Extra borden

Minister Cora van Nieuwenhuizen laat in de brief weten dat de afstand tussen twee verzorgingsplaatsen maximaal 20 kilometer moet zijn 'voor het belang van de verkeersveiligheid'. Zo is er voor weggebruiker voldoende gelegenheid om te rusten, eten en tanken.

Omdat het tankstation nu niet gebouwd wordt, zullen er langs de A9 extra borden komen om weggebruikers op de langere afstand tussen de verzorgingsplekken op het traject te wijzen