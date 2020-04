Neushoornvogel Balou dankzij 3D-techniek eindelijk weer het mannetje

In september ging Balou het traject in om zijn beschadigde hoorn te laten repareren. "Samen met de universiteit dachten we aan een implantaat. Hij is toen eerst in een CT-scan geweest, om een perfect beeld te krijgen van de beschadigingen." De exotische vogel is bij de dierentuin van Texel terecht gekomen vanuit particulier bezit. Onbekend is dus hoe Balou de schade heeft opgelopen. "Al kan een klein barstje uiteindelijk door afbrokkeling leiden tot zo'n gat."

Maar nu is dat dus verleden tijd. Dankzij de Universiteit van Utrecht vliegt Balou nu rond met een 3D-geprinte kunststofkopie van zijn hoorn. "Het is een exacte kopie", aldus Martijn Padberg van Texel Zoo. "Het is jammer dat er nog geen kliksysteem aanzat, dan was het nog makkelijker geweest", vertelt hij grappend.

Daarnaast heeft de hoorn nog een belangrijke functie in de bescherming van zijn kroost. Als de kinderen namelijk op komst zijn, maakt hij een gat in een boom voor zijn partner. "Die metselt hij daarna zelf dicht op een klein gaatje na. Via dat gat geeft hij alles wat zijn vrouw en de pasgeboren kinderen nodig hebben." Wanneer de kleine neushoornvogels groter worden, wordt het werk te zwaar voor vader alleen en dus ramt hij zijn metselwerk kapot. Nadat zijn partner uit het nest is, metselen ze samen weer een kleine ingang. Waarna ze samen op zoek kunnen naar voedsel voor de kids.

In december is de kunststofsnavel uiteindelijk geplaatst en nu kan de kleine dierentuin op Texel dus bevestigen dat de operatie succesvol is geweest. "Vandaar dat we het nu pas naar buiten brengen, want hij had natuurlijk ook juist last van de implantaat kunnen krijgen." Het tegenovergestelde is gelukkig waar. "Toen hij wakker werd uit narcose zag je direct dat hij doorhad dat er iets opzat. Tien minuten later was hij al helemaal gewend aan zijn nieuwe hoorn."

Onder de implantaat groeit de eigen hoorn van Balou gestaag door. "Dat gaat maar met een paar millimeter per jaar, maar nu kan de hoorn rustig herstellen." Of zijn eigen hoorn ooit weer volledig herstelt is dus maar de vraag.

Tekst loopt door onder de foto