'Emmertje vis' voor Ecomare hard nodig na corona-sluiting: 'Zorg voor dieren gaat door'

DE KOOG - Geldtekort dreigt voor Ecomare op Texel. Er zijn vrijwel geen inkomsten nu de zeedierenopvang is gesloten door de coronamaatregelen. Maar de thuisblijvers kunnen evengoed een handje helpen... namelijk met een 'emmertje vis'.

Omdat de zorg voor de dieren doorgaat hoopt Ecomare dat sympathisanten van de zeedierenopvang willen sponsoren met tien euro voor een 'Emmertje Vis' . "Natuurlijk hebben we vis nodig, maar het geld is ook voor de opvang van de dieren, dierenartskosten en het onderhoud van de bassins. Dus wie het kan en het wil missen: Doneer een emmertje vis."

Zowel voor de medewerkers van Ecomare als voor de dieren is het een vreemd gezicht zo'n leeg terrein. "Je merkt toch dat vooral de zeehonden zoeken," vertelt dierverzorger Annemieke Ran. "Daarom werken we nu ook 's avonds om ze wat aandacht te geven."

