Heiloose start petitie: "Gezelschapsdierenartsen moeten op de lijst van vitale beroepen!"

HEILOO - Gezelschapsdierenartsen en paardenartsen moeten op de lijst komen van vitale beroepen vindt Edith Kuiper van dierenkliniek Any Animal uit Heiloo. Zij startte daarom een petitie om de kwestie onder de aandacht te brengen.

"Als beroepsgroep hebben wij een zorgplicht. Zo moeten ziektes die overdraagbaar zijn van dier op mensen worden behandeld in het belang van de volksgezondheid. Voor bepaalde ziektes die hieronder vallen, geldt een meldingsplicht. Daarnaast zijn wij verplicht zieke dieren te allen tijde te helpen."

"De reden waarom deze beroepen nog niet zijn niet toegevoegd aan de lijst heeft volgens mij met een stukje besef te maken. De zorg is op dit moment natuurlijk de allerbelangrijkste sector. Zij redden mensenlevens. Maar de link die bij heel veel mensen ontbreekt, is dat dieren die verzorging net zo goed nodig hebben", aldus Visser.

Janine Visser van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Alkmaar herkent en onderkent de redenen voor de petitie. Tweede Kamerlid Frank Wassenberg (PvdD) stelde eerder al kamervragen over het uitbreiden van de lijst met vitale beroepen.

Daarnaast proberen collega's volgens Kuiper zelf maar bij kinderopvanginstellingen aan te kloppen. "Sommige opvanginstellingen gaan hiermee akkoord, maar een groot aantal weigert. Zij volgen de regels en dat is niet meer dan begrijpelijk."

Maar helpen kan in deze tijd volgens Kuiper niet altijd. Mensen uit de beroepsgroep met kinderen kunnen namelijk niet rekenen op kinderopvang, omdat zij niet onder de lijst van vitale beroepen worden geschaald. "Daarom zijn sommige collega's genoodzaakt hun deuren te sluiten."

Corona in Noord-Holland

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier