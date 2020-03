Huisdieren gaan nu zonder baasje naar de dierenarts

NOORD-HOLLAND - Door de maatregelen rond het coronavirus moeten dierenartsen aanpassingen doen in de praktijk. Niet iedereen kan meer binnen wachten en niet overal kan een baasje nog mee de behandelkamer in.

Dierenartsenpraktijk Alkmaar-Noord laat nog maar één baasje mee de behandelkamer in gaan, aldus een assistent. Ook bij Sterkliniek dierenartsen West-Friesland in Hoorn is dat het beleid. Bij het Medisch Centrum voor Dieren in Amsterdam gaan ze verder. Tenzij het voor het dier echt beter is, moet de eigenaar buiten of in de wachtkamer blijven. En ook bij dierenartspraktijk Wormer komt de baas de spreekkamer niet in, staat te lezen op de website.

Reguliere zorg

Bij de meeste dierenartsen gaat de reguliere zorg gewoon door, ook bijvoorbeeld inentingen. De afweging die ze bij Sterkliniek maken. "Aan de ene kant wil je het verkeer inperken. Aan de andere kant willen we de zorg leveren die we nu nog kunnen geven. Zodat we dieren zo gezond mogelijk houden.", zegt Femke Kiestra van AniCura, dat eigenaar is van onder andere de Sterkliniek in Hoorn.