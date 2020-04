Onze sporters in het buitenland: Michelle Goos

NECKARSULM - In de serie 'Onze sporters in het buitenland' gaan we op zoek naar Noord-Hollandse sporters die actief zijn buiten de landsgrenzen. Zij vertellen over hun ervaringen. Deze keer spraken we met handbalster Michelle Goos. De Amsterdamse speelde eerder voor VOC Amsterdam, totdat ze naar Duitsland vertrok.

Duitsland

In 2016 vertrok Goos naar het Duitse Buxtehuder SV. "Voor mijn gevoel was ik klaar in Nederland. Alles wat ik wilde bereiken, had ik al behaald. Ik had destijds de keuze om te stoppen of om wat anders te proberen. Ik heb toen toch maar besloten om naar het buitenland te gaan. Veel bekenden van mij speelden al in de Bundesliga. Ik wist waar ik aan begon."

De handbalster had vroeger niet de ambitie om in het buitenland te gaan spelen. "Ik vond handbal vooral heel erg leuk. Ik had nooit verwacht om in het Nederlands team te komen. Toen ik dat had bereikt, ging ik erover nadenken of ik nog naar het buitenland zou willen. Het was geen droom, maar ik ben uiteindelijk wel blij dat ik het heb gedaan."